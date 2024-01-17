"أعترف بتوقيعي للأهلي ومعرفتش أنام بسبب الشحات".. أسامة جلال يكشف لأول مرة تفاصيل

محمد اسماعيل - القاهرة - أطلق أسامة جلال مدافع الفريق الأول لنادي بيراميدز، تصريحات قوية خلال الساعات الماضية، مؤكدا خلالها توقيعه للنادي الأهلي من قبل.

وقال أسامة جلال خلال لقاء تلفزيوني مع الإعلامي أحمد شوبير عبر قناة "أون تايم سبورتس: "وقعت للنادي الأهلي منذ فترة كبيرة، وقبل الانتقال لنادي بيراميدز، وكنت صغير في السن".

أضاف: "التوقيع للنادي الأهلي كان مع أمير توفيق، ولكن الأمور لم تكتمل، بسبب طلبات نادي إنبي، وانتقلت في ذلك التوقيت إلى فريق بيراميدز، بعد الحصول على موافقة إنبي".

وعن واقعة حسين الشحات ومحمد الشيبي قال: "مكنتش موجود في الملعب وقت الواقعة، وكنت مصاب، واستغربت الموقف اللي حصل، لأن الشيبي مكنش جنب حسين في الملعب، وبتمنى أن الموضوع ينتهي على خير".

أكمل: "الموقف اللي حصل ده، أنا كنت في قطر، وكنت انشغلت به جدا، معرفتش أنام، من التفكير، إيه اللي يوصل اثنين لاعيبه للي حصل ده، الأهلي كسبنا كتير وأحنا كسبناه كتير ودي كورة".

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