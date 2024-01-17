أمم أفريقيا.. أرقام الجابوني بيير أتشو حكم مباراة مصر وغانا

ياسر رشاد - القاهرة - تنتظر جماهير كرة القدم المصرية، انطلاق صافرة مباراة منتخب مصر أمام نظيره غانا، في إطار الجولة الثانية التي تجمعهما، ضمن منافسات بطولة كأس أمم أفريقيا التي تستضيفها دولة كوت ديفوار.

الجابوني بيير أتشو حكمًا لمباراة مصر وغانا

وأسندت الإدارة التحكيمية لمباراة مصر وغانا، الى الجابوني بيير أتشو حكمًا للساحة، ضمن منافسات الجولة الثانية للمجموعة الثانية ببطولة كأس الأمم الأفريقية التي تقام في كوت ديفوار.

أرقام الجابوني بيير أتشو

ـ حكم الجابوني بيير أتشو مباراة إسبانيا واليابان، بكأس العالم تحت 17 سنة، التى حسمها الاسبان بنتيجة هدفين مقابل هدف على ملعب استاد ماتاهان بدور الـ 16 بالبطولة.

ـ وسبق للجابوني إدارة مباراة واحدة ببطولة إفريقيا تحت 23 سنة، بجانب حكما للساحة فى 3 مباريات بمونديال العالم للناشئين تحت 17 سنة.

ـ أدار الجابوني مواجهة منتخب مصر بنظيره مالاوي في تصفيات كأس الأمم الأفريقية الحالية، وحقق من خلالها الفراعنة الفوز بنتيجة هدفين نظيفين.

ـ وتكلف بإدارة مواجهتين سابقتين لمنتخب غانا، الأولى ضد زيمبابوي في تصفيات كأس العالم 2022، والثانية أمام أفريقيا الوسطى.

وتقام مباراة مصر ضد غانا مساء غدا الخميس في تمام الساعة 10 مساءً بتوقيت القاهرة، في إطار منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات بكأس أمم أفريقيا، 11:00 مساء بتوقيت مكة المكرمة، فيما تذاع المواجهة عبر قناة بي إن سبورت الرياضية القطرية الحاصلة على حقوق بث البطولة.

وتنقل عددا من مباريات بطولة أمم أفريقيا عبر قناة الجزائرية الأولى التي حصلت على حقوق بث بعضها.