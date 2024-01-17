اتحاد القوة يعلن عن دورة تحكيمية وتدريبية خلال بطولة كأس العالم بشرم الشيخ

ياسر رشاد - القاهرة - أعلن الاتحاد المصري للقوة عن إقامة دورة تحكيمية ودورة تدريبية دوليتين خلال منافسات بطولة كأس العالم للقوة البدنية المقرر إقامتها في شرم الشيخ خلال الفترة من 3 إلي 9 فبراير المقبل .

يأتي ذلك في ظل رغبة الاتحاد المصري للقوة برئاسة اللواء محمود بركات لدعم المدربين وتجهيز كوادر جديدة للأندية والمنتخبات لمواصلة تطوير مستويات اللاعبين المصريين وتجهيزهم للبطولات الدولية.

أكدت 20 دولة مشاركتها في بطولة كأس العالم للقوة البدنية المقرر إقامتها خلال الفترة من 3 وحتي 9 فبراير من العام 2024 بمدينة شرم الشيخ.

والدول التي أكدت مشاركتها في البطولة هي : مصر والجزائر وليتوانيا والسعودية وسوريا وأوكرانيا وأذربيجان وأرمينيا وايطاليا وروسيا وصربيا وامريكا ولبنان واليمن والعراق والمجر ونيجيريا واريتريا وجمهورية التشيك وإيطاليا.

ويبلغ عدد المشاركين في البطولة اكثر من 550 لاعبا ولاعبة وتشارك مصر بعدد كبير من اللاعبين يصل لحوالي 300 لاعب ولاعبة حيث تشارك مصر بالمنتخب الأول الذي تم اختياره من التصفيات بالإضافة الى اللاعبين الذين خاضو التصفيات ولم يتم اختيارهم فيشاركون على نفقتهم الخاصة.

ومازال التسجيل مفتوح ومن المنتظر زيادة عدد الدول بالبطولة التي تستضيفها أرض الفيروز.

وتقام بطولة كأس العالم للقوة البدنية تحت رعاية اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء ووزراة الشباب والرياضة ممثلة في الدكتور أشرف صبحي الذي قدم من جانبه كل الدعم للاتحاد المصري للقوة من أجل تنظيم بطولة تليق باسم مصر خاصةً بعد النجاح الكبير للنسخة الماضية من كأس العالم التي أقيمت في مدينة الغردقة وحظيت باشادات عالمية.