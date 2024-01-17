"عيب تقولي تعالى جنب إخواتك".. متحدث الزمالك يفتح النار على القيعي: "الكلام ده نقوله في توتوك"

محمد اسماعيل - القاهرة - فتح أحمد سالم المتحدث الرسمي لنادي الزمالك، النار على عدلي القيعي، رئيس شركة الأهلي لكرة القدم، بسبب تصريحاته الأخيرة والتي هاجم فيها متحدث الأبيض.

قال سالم في لقاء تلفزيوني عبر قناة "الشمس": فوجئت من كام يوم كدا بأحد أصدقائي بعتلي فيديو، للمهندس عدلي القيعي وهو يشن هجوما قويا عليّ، عشان بحجة أني بتكلم وحش عن الأهلي".

أضاف: "المهندس عدلي القيعي قالي لو أنت هتفضل تعمل كدا، يبقى تعالى جنب أخواتك، وأنا برد عليك، رغم تحفظي الشديد على جملة يقعد جنب أخواته، التي لا تليق بسن حضرتك أو مقام حضرتك".

أكمل: "الكلام ده يتقال في قهوة بلدي على المصطبة، أو توك توك وإحنا رايحين مشوار، مش قناة محترمة تمثل قطب كبير في الكرة المصرية".

أضاف: "عمري ما ذكرت النادي الأهلي لا بالحلو ولا بالوحش، لأن قناعتي منذ تشجيع الزمالك، أن كل واحد يبص في ورقته، وأتحدى أي حد يطلع كلمة واحدة أنا قولتها وحشة على الأهلي".

وأتم تصريحاته: "هل غلط أني أتكلم عن الأهلي في قناتي بعد ما تم تعييني متحدثا رسميا للزمالك؟، جميع الإعلاميين بيتكلموا عن الزمالك، ومشفتش المهندس عدلي القيعي أتكلم، ولا الزمالك مستباح والحديث عن الأهلي كفر وإلحاد؟ هل فيه قانون يمنع الحديث عن أندية بعينها".

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