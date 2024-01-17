"أخلاق من يلعب فى الأهلى".. الجمهور يعلق على موقف ديانج مع تاو بعد مواجهة كأس الأمم الإفريقية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-هند عواد:

التقى ثنائي الأهلي المالي أليو ديانج والجنوب أفريقي بيرسي تاو، مساء أمس الثلاثاء، ضمن منافسات المنتخبين في الجولة الأولى من كأس الأمم الإفريقية 2023، وفاز منتخب مالي على جنوب أفريقيا بثنائية نظيفة.

وشهدت المباراة إهدار بيرسي تاو ركلة جزاء، فانتظره ديانج في الممر المؤدي إلى غرفة تبديل الملابس، عقب المباراة من أجل التخفيف عليه بعد الهزيمة.

وعلقت الجماهير على موقف ديانج مع زميله في الأهلي عبر موقع التغريدات "إكس"، إذ كتب أحدهم: " إنسان جميل وسالك وأصيل"، وأضاف آخر: "أهم حاجه في كرة القدم الروح الرياضية".

وكتب مشجع آخر: "هذه أخلاق من يلعب فى الأهلى".

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