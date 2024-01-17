أرقام منتخب الكونغو الديمقراطية في تاريخ مشاركاته في كأس الأمم الأفريقية

محمد اسماعيل - القاهرة - يستعد منتخب الكونغو الديمقراطية لمواجهة نظيره الزامبي، في تمام الساعة العاشرة مساء اليوم، على ملعب " لوران بوكو" ضمن منافسات الجولة الأولى لبطولة أمم أفريقيا 2023 بكوت ديفوار.

وأوقعت القرعة منتخب الكونغو الديمقراطية في المجموعة السادسة، إلى جانب كل من " زامبيا، تنزانيا والمغرب".

وشارك منتخب الكونغو الديمقراطية في 18 نسخة سابقة ببطولة أمم أفريقيا، منذ المشاركة الأولى له في البطولة عام 1965.

وتمكن منتخب الكونغو من حصد لقب البطولة في مرتين أعوام، 1968 باسم الكونغو كينشاسا، في نسخة 1974 بمسى زائير.

ويتصدر النجم نداي مولامبا قائمة أكثر اللاعبين تسجيلاً للأهداف في تاريخ المنتخب الكونغولي ببطولات أمم أفريقيا برصيد 10 أهداف، أحرزهما في نسختي 1974، 1976.

وغاب منتخب الكونغو الديمقراطية عن النسخة الأخيرة من أمم أفريقيا، والتي أقيمت في 2021 بالكاميرون.

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