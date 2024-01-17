بنزيما يقاضي وزير الداخلية الفرنسي بعد اتهامه بالانتماء لجماعة الأخوان الأرهابية

ياسر رشاد - القاهرة - قام النجم الفرنسي والحائز على جائزة الكرة الذهبية لافضل لاعب في العالم لعام ٢٠٢٢ كريم بنزيمة بالتقدم إلى القضاء الفرنسي لمقاضلة وزير الداخلية الفرنسي جيرار دارمان على خلفية تصريحات للوزير الفرنسي اتهم خلالها بنزيمة بالانتماء إلى جماعة الأخوان المسلمين الإرهابية.

وتقدم محامي كريم بنزيمة الفرنسي هوجو فيجية بمذكرة اتهام للوزير الفرنسي إلى محكمة العدالة الفرنسية وهي المحكمة المختصة بمحاكمة الوزراء خلال فترة تواجدهم في منصبهم الرسمي.

وركزت المذكرة القانونية التي تقدم بها محامي بنزيمة إلى القضاء الفرنسي على تصريحات الوزير الفرنسي بوجود علاقات وروابط مريبة للنجم الفرنسي مع جماعة الإخوان الإرهابية وهو ما اعتبره محامي بنزيمة بمثابة المساس بشرفه وسمعته .

وتعتبر القضية التي تقدم بها بنزيمة لنفى اي صلة له بالجماعة المحظورة في فرنسا وايضا كبداية لقضية أخرى للحصول على تعويض من الوزير الفرنسي .

واعتبر محامي بنزيمة ان موكله قد وقع ضحية لمحاولة الوزير اكتساب شعبية لدي اليمين المتطرف والذي يرفض تواجد المهاجرين من أصول غير فرنسية داخل فرنسا خاصة مع اقتراب موعد الانتخابات الخاصة بالمجلس الأوربي.

وكان كريم بنزيمة قد حاز على الكثير من الاهتمام خلال الأيام الماضية بعد ادانته للعدوان الاسرائيلي على غزة واتهامه لإسرائيل بأرتكاب مذابح ضد الشعب الفلسطيني معلنا تأييده لحقوق الفلسطينيين .