نحتاج قوة في الالتحامات.. فيتوريا يلمح لإجراء تعديلات في تشكيل الفراعنة أمام غانا

الشارقة - اميمة ياسر - ألمح روي فيتوريا المدير الفني لمنتخب مصر ، لإجراء بعض التعديلات في التشكيل الأساسي للفراعنة أمام غانا غدا الخميس في الجولة الثانية ببطولة أمم أفريقيا.

وقال فيتوريا فى المؤتمر الصحفى قبل مباراة الغد:" ربما نعدل بعض الشئ في التشكيل وذلك ليس بسبب التعادل في مواجهة موزمبيق ولكن كل لقاء وله متطلباته الخاصة حسب المنافس".

وأكد المدير الفنى لمنتخب مصر، أن مباراة غانا غدا فى الجولة الثانية ببطولة أمم أفريقيا ستكون صعبة ، وأمام خصم جيد ولكننا نعلم ما يجب ان نفعله ولدينا لاعبون رجال وعلى قدر المسئولية.

وأضاف:" نحتاج التزام تكتيكي و قوة في الالتحامات ، لحظات صعبة في المباراة الماضية لا بد من الابتعاد عن الأخطاء التى وقعنا فيها حتى نفوز أمام غانا".

تابع :" كل مباراة لها ظروف مختلفة عن المباراة الأخرى، نؤدى ما علينا واللاعبون يبذلون قصارى جهدهم، ونعمل للفوز وتحقيق نتائج ايجابية".