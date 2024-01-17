الاسماعيلي يخسر بثلاثية من سيراميكا كليوباترا في كأس الرابطة

ياسر رشاد - القاهرة - حقق فريق سيراميكا كليوباترا بقيادة مدربه أيمن الرمادي، فوزًا كبيرًا علي نظيره الإسماعيلي بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدف، في المباراة التي جمعت الفريقين ضمن منافسات بطولة كأس رابطة الاندية المحترفة المصرية.

سجل فريق سيراميكا كليوباترا اهدافه عن طريق اللاعبين: أحمد ياسر ريان في الدقيقة 51، وأحمد قندوسي في الدقيقة 60 وأحمد بلحاج في الدقيقة 67 عن طريقي ركلة جزاء، وجاء هدف الإسماعيلي عن طريق ياو أنور في الدقيقة 91.

ولعب سيراميكا كليوباترا بتشكيل كالتالى:

في حراسة المرمى: محمد بسام

في خط الدفاع: محمد شكري - خالد صبحي - رجب نبيل - عبد الرحمن بودي.

في خط الوسط: أحمد القندوسي - محمد عادل - محمد إبراهيم - صامويل أمادي - صديق ايجولا.

في الهجوم: ايبوكا.

مجموعات كأس الرابطة:

المجموعة الأولى: مودرن فيوتشر - الاتحاد - سموحة - بلدية المحلة.

المجموعة الثانية: بيراميدز - فاركو - طلائع الجيش - زد.

المجموعة الثالثة: سيراميكا - إنبي - الإسماعيلي - الداخلية.

المجموعة الرابعة: المصري - المقاولون العرب - البنك الأهلي - الجونة.