منتخب المغرب يكسر الرقم السلبي للمنتخبات العربية في الجولة الأولى من كأس الأمم الإفريقي

محمد اسماعيل - القاهرة - منتخب المغرب يكسر الرقم السلبي للمنتخبات العربية في الجولة الأولى من كأس الأمم الإفريقية

كتبت- هند عواد:

انتهت مباريات الجولة الأولى بالنسبة المنتخبات العربية المشاركة في كأس الأمم الإفريقية 2023، بفوز المغرب على تنزانيا بنتيجة 3-0.

وشهدت الجولة الأولى من بطولة كأس الأمم الإفريقية 2023 نتائج سلبية لجميع المنتخبات العربية، فيما عدا أسود الأطلس.

وتعادل المنتخب المصري مع نظيره موزمبيق 2-2، أيضا تعادل منتخب الجزائر مع أنجولا 1-1، فيما خسر المنتخب التونسي من ناميبيا بنتيجة 1-0.

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