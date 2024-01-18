رالي داكار السعودية: صراع صدارة السيارات بين الإسباني "ساينز" والفرنسي "لوب"

الرياص - اسماء السيد - العُلا: قص المتسابقون اليوم، منافسات المرحلة العاشرة من رالي داكار السعودية بنسخته الخامسة، التي كانت عبارة عن مرحلةٍ دائرية حول العُلا لمسافة 612 كلم، منها 371 كلم للمرحلة الخاصة الخاضعة للتوقيت.

ونجح الفرنسي غيرلان شيشيريت سائق فريق "أوفر درايف" في تحقيق المركز الأول بفئة السيارات، تلاه الجنوب أفريقي بريان باراجوناث سائق فريق "سينشري"، بفارق 5 دقائق و43 ثانية، فيما حلّ الليتواني بينيديكتاس فاناجاس سائق فريق "تويوتا غازو" ثالثاً، بفارق 6 دقائق و18 ثانية عن المتصدر.

وفي الترتيب العام، واصل الإسباني "كارلوس ساينز" مكانه في الصدارة، بفارق 13 دقيقة و22 ثانية عن سبياستيان لوب، فيما حافظ البرازيلي لوكاس مورايس على المرتبة الثالثة بفارق ساعة ودقيقتين.

وتمكن الأميركي ريكي برابك درّاج فريق "مونستر إنرجي هوندا" من الوصول أولاً في فئة الدراجات، وبفارق ثانيتين فقط عن زميله التشيلي إغناسيو كورنيخو، فيما أكمل الفرنسي أدريان فان بيفيرين عقد المراكز الأولى بفارق 20 ثانية.

واستمر الأميركي ريكي برابك في صدارة الترتيب العام، بفارق 10 دقائق و54 ثانية عن روس برانش، كما حلّ أدريان فان بيفيرين في المركز الثالث، بفارق 11 دقيقة و46 ثانية.

فئة الدراجات النارية

وحقق الأرجنتيني مانويل أندوخار درّاج فريق "دراجون"، الزمن الأسرع في فئة الدراجات النارية رباعية العجلات "الكوادز"، متفوقاً على الفرنسي أليكسندر جيرو درّاج فريق "ياماها ريسينغ" بدقيقتين و38 ثانية، يليهما السلوفاكي يوراج فارجا درّاج فريق "فارجا"، بفارق 16 دقيقة و17 ثانية.

وعزّز الأرجنتيني أندوخار صدارته في الترتيب العام، مبتعداً بواقع 8 دقائق و51 ثانية عن الفرنسي جيرو، فيما يحتل السلوفاكي يوراج فارجا المركز الثالث، بفارق 3 ساعات و24 دقيقة و22 ثانية.

وحصد البرازيلي مارسيلو غاستالدي سائق فريق "بي بي آر"، أفضلية المرحلة في فئة المركبات الصحراوية النموذجية "تشالنجر"، بفارق دقيقة و26 ثانية، عن الأرجنتيني نيكولاس كافيجلياسو سائق فريق "تاوروس"، وفارق 6 دقائق و33 ثانيةً عن دافيد زيلي سائق فريق "ساوث ريسينغ".

وواصل الأميركي ميتش غوثري صدارة الترتيب العام في هذه الفئة، بفارق 28 دقيقة و3 ثوانٍ عن الإسبانية كريستينا غوتيريز، فيما حل التشيلي فرانسيسكو لوبيز كونتاردو سائق فريق "كان أم"، ثالثاً بفارق ساعةٍ و13 دقيقة و3 ثوان.

المركبات الصحراوية الخفيفة

وفي فئة المركبات الصحراوية الخفيفة للإنتاج التجاري "سايد باي سايد"، خطفت الأميركية سارة برايس سائقة فريق "ساوث ريسينغ" المرتبة الأولى، لتصبح أول امرأة تفوز بمرحلةٍ في الرالي عن هذه الفئة، متقدمةً بثانيتين فقط عن السويسري جيروم دي ساديلير سائق "إم إم بي"، ليأتي البرازيلي "رودريجو فاريلا" سائق فريق "بي بي آر" في المرتبة الثالثة بفارق 4 دقائق.

وحافظ الفرنسي كزافييه دي سولتريه على الصدارة العامة، بفارق 20 دقيقة و26 ثانية عن الأميركية سارة برايس، في حين جاء السويسري جيروم دي سولتريه، ثالثاً بفارق 23 دقيقة و22 ثانية، تلاه السعودي ياسر بن سعيدان رابعاً، بفارق 38 دقيقة و36 ثانية.

فئة الشاحنات

ونال الهولندي غيرت هوزنيك سائق فريق "يونغبلود" المرتبة الأولى في فئة الشاحنات، بفارق دقيقة و8 ثوانٍ عن التشيكي مارتن ماسيك سائق فريق "إم إم تكنولوجي"، تلاه الهولندي ميشيل بيكس سائق فريق "بيكس كومبيشن" في المرتبة الثالثة بفارق 9 دقائق.

وأحكم التشيكي ماسيك القبضة على الترتيب العام، موسعاً الفارق الزمني بينه وبين مواطنه لوبرايس إلى ساعتين و6 دقائق و8 ثوانٍ، فيما صعد الهولندي "يانوس فان كاسترين" إلى المركز الثالث، بفارق 4 ساعات و51 دقيقة و28 ثانية.

المرحلة الحادية عشرة

ويكمل المتسابقون غداً غمار منافسات الرالي، وذلك من خلال انطلاق المرحلة الحادية عشرة، والتي ستكون من العُلا إلى ينبع، بمسافةٍ تبلغ 587 كلم، منها 480 كلم للمرحلة الخاصة الخاضعة للتوقيت.