"من يرتبط اسمه بالنادي الأهلي".. رسالة من الصحفي الفلسطيني الذي ظهر في صفقة وسام أبو علي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-هند عواد:

وجه الصحفي الفلسطيني أنس النجار الذي ظهر في مقطع فيديو تقديم صفقة النادي الأهلي الجديدة وسام أبو علي، رسالة بشأن الوضع في غزة.

وكتب أنس عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "من يرتبط اسمه بالنادي الأهلي تفتح له أبواب القدر، على صعيدي الشخصي، كان ظهوري في صفقة تقديم اللاعب وسام أبو علي نقطة فارقة في حياتي".

وأضاف: "فأنا بعد الإعلان ليس كما قبله، فمن صحفي مغمور يعرفني القليل هنا في قطاع غزة إلى صحفي مشهور يعرفه الملايين اسماً و شكلاً و تتهافت عليه الكثير من العروض للعمل في كبرى القنوات المحلية و الدولية".

وواصل: "شكراً لله أولاً و للقدر الذي وضعني في طريق النادي الأهلي، وأظن أن هذه دعوات أمي التي استجاب الله لها، الله يعلي مراتبك و يحبب فيك جميع خلقه، شكراً يا رب".

واختتم النجار: "أريد أن استغل هذا المنشور و أقول لكم إن الاتصالات ما زالت مقطوعة عن غزة لليوم السادس على التوالي و أريد أن أقول لكم أيضا لا تعتادوا المشهد".

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