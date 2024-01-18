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"نجم برينتفورد يسجل".. التعادل الإيجابي يحسم مباراة الكونغو الديمقراطية وزامبيا بكأس الأمم

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:

انتهت مباراة الكونغو الديمقراطية وزامبيا التي أقيمت أمس الأربعاء، ضمن مباريات الجولة الأولى من المجموعة السادسة بكأس الأمم الإفريقية، في تمام الساعة العاشرة مساء.

وسيطر التعادل الإيجابي على المباراة التي انتهت بنتيجة 1-1.

سجل هدف زامبيا، كينجز كانجوا في الدقيقة 23 من زمن شوط المباراة الأول.

وسجل هدف تعادل الكونغو الديمقراطية، يوان ويسا نجم فريق برينتفورد الإنجليزي في الدقيقة 27 من زمن شوط المباراة الأول.

وبهذا التعادل، رفع منتخب زامبيا رصيده إلى نقطة في المركز الثالثة، بينما احتلت الكونغو الديمقراطية المركز الثاني برصيد نقطة.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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