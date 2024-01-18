صدام كوت ديفوار ونيجيريا.. الموعد والقناة الناقلة لمباريات كأس الأمم الأفريقية اليوم

محمد اسماعيل - القاهرة - تفتتح اليوم الخميس مباريات الجولة الثانية، من بطولة كأس الأمم الأفريقية 2023، التي تقام في كوت ديفوار، حيث تقام اليوم ثلاثة مباريات، ضمن البطولة ذاتها، حيث يواجه غينيا الاستوائية منتخب غينيا بيساو، بينما يلتقي منتخب كوت ديفوار نظيره نيجيريا، ويلعب منتخب مصر مع غانا.

غينيا الاستوائية تواجه غينيا بيساو

في أولى المباريات يلتقي منتخب غينيا الاستوائية نظيره غينيا بيساو، في الرابعة عصرا بتوقيت القاهرة، ضمن مباريات المجموعة الأولى وسوف تنقل عبر قناة bein sports 1 MAX.

كوت ديفوار مع نيجيريا

وفي المباراة الثانية يلتقي منتخب كوت ديفوار مع نظيره نيجيريا في صدام قوي، وتنطلق في السابعة مساء، بتوقيت القاهرة، ضمن مباريات المجموعة الأولى، عبر عبر قناة bein sports 1 MAX.

مصر في مواجهة غانا

وفي ختام المباريات المباريات يواجه منتخب مصر نظيره غانا، في العاشرة مساء بتوقيت القاهرة، ضمن مباريات المجموعة الثانية وسوف تنقل عبر قناة bein sports 1 MAX.

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