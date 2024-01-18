وزير الرياضة يهنئ هنا جودة بعد فوزها ببطولة أنطاليا لتنس الطاولة بتركيا

ياسر رشاد - القاهرة - تقدم الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، بالتهنئة القلبية إلي الإتحاد المصري لتنس الطاولة، ولاعبة المنتخب المصري هنا جودة، بعد الفوز بلقب بطولة انطاليا تحت 17 عامًا لتنس الطاولة.



أكد الدكتور أشرف صبحي أن الرياضة المصرية تمتلك على صعيد الناشئين عدداً من الأبطال الذين وصلوا للعالمية فى سن صغيرة، وسط طموح للمحافظة على هذا التألق فى المستقبل.



وأشار الوزير إلي أن توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية ، ودعمه ومتابعته المتواصلة لملف العمل بمنظومة الشباب والرياضة، وضعت مصر فى مكانة عالمية غير مسبوقة سواء من حيث استضافة البطولات والمحافل الرياضية العالمية أو من خلال النتائج التى يحققها أبطالنا فى مختلف المنافسات.



