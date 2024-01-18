كوبر يعلن تشكيل سوريا لمواجهة أستراليا في كأس آسيا

ياسر رشاد - القاهرة - أعلن الجهاز الفني لمنتخب سوريا بقيادة الأرجنتيني هيكتور كوبر تشكيل نسور قاسيون لمواجهة أستراليا اليوم الخميس، على ملعب جاسم بن حمد في ثاني جولات دور المجموعات لبطولة كأس آسيا المقامة في قطر.

واستهل منتخب سوريا مشواره في كأس آسيا بالتعادل السلبي أمام أوزبكستان، في إطار الجولة الأولى من البطولة، ليحصد سوريا وأوزبكستان، نقطة واحدة، ليأتيا الفريقان خلف أستراليا التي تمتلك 3 نقاط بعد فوزها على الهند.

تشكيل سوريا أمام أستراليا

أحمد مدنية، ثائر كروما، أيهم أوسو، مؤيد العجان، عبدالرحمن ويس، خليل إلياس، إيزاكيل العم، محمود الأسود، عمار رمضان، إبراهيم هيسار، بابلو صباغ.

وتقرر ارتداء نسور قاسيون الزي الأبيض في حين سيرتدي المنتخب الأسترالي القمصان الزرقاء، تحت إدارة طاقم حكام إماراتي بقيادة عادل النقبي.

وتأمل جماهير سوريا بأن يكون اللون الأبيض مفتاحاً لفك العقدة وخطف الفوز من المنتخب الأسترالي للمرة الأولى في تاريخ مواجهات الفريقين.

وتحمل مواجهات سوريا وأستراليا ذكرى سيئة لجمهور نسور قاسيون عندما أخرج المنتخب الأسترالي سوريا من الملحق الآسيوي المؤهل لكأس العالم عام 2017 حيث كان المنتخب السوري على بعد خطوة واحدة لبلوغ كأس العالم روسيا 2018 في إنجاز يعتبر تاريخي ولم يسبق أن وصل إليه قبل ذلك.

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