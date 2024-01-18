الدولي للرماية يعلن تفاصيل دورة "ضباط ميدان وأمان" لتأهيل الحكام

ياسر رشاد - القاهرة - كشف الاتحاد الدولي للرماية الحركية ibsc، تفاصيل نظام دورة ضباط ميدان وأمان، التي تقام على هامش بطولة كأس العالم للرماية "القاهرة 2024 – مسدس – بندقية - بندقية خرطوش"، والتي تقام في مصر خلال الفترة من 24 يناير الجاري وحتى 1 فبراير المقبل.

وتقام الدورة خلال الفترة من 19 وحتى 23 يناير الجاري، حيث تنقسم إلى قسمين النظري يومي 19 و21 يناير في قاعة المؤتمرات بستاد القاهرة الدولي، بينما يتم تطبيق الدورة عمليا خلال أيام 20 و22 و23 يناير في وادي النطرون.

وتمثل تلك الدورة أهمية كبيرة للحكام في رياضة الرماية، حيث يسعى الاتحاد الدولي لتأهيل الكوادر منهم وإكسابهم الخبرات، ويشارك في الدورة عدد من الحكام المصريين من أجل إعدادهم بأفضل صورة لتشريف الرياضة المصرية في البطولات العالمية والدولية.

في سياق متصل، يفتتح الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة بطولة كأس العالم للرماية يوم 25 يناير، بحضور المهندس ياسر إدريس القائم بأعمال رئيس اللجنة الأولمبية المصرية، الإيطالي لوسيانو روسي رئيس الاتحاد الدولي للرماية، الروسي فيتالي كريوتشين رئيس الاتحاد الدولي لرماية الـ ipsc الحركية "التكتيكية".

وأكد حازم حسني، أن بطولة كأس العالم للرماية ستشهد مشاركة عدد ضخم من الرماة، إذ تلقى الاتحاد المصري موافقة 65 اتحادًا رياضيًا أكدوا حضورهم إلى مصر في موعد البطولة.

وأشار حسني، إلى أن نجاح الاتحاد المصري في استضافة كبرى البطولات على مدار الأعوام الماضية، مكنه من الحصول على شرف استضافة هذه البطولة التي تمثل واحدة من أهم بطولات الرماية في العالم ويشارك بها نخبة الرماة في العالم.