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وزير الرياضة ورئيس الإسماعيلي يناقشان الخطط والبرامج الاستثمارية للنادي

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ياسر رشاد - القاهرة - اجتمع الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، اليوم بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، برئيس النادي الإسماعيلي المهندس نصر أبو الحسن، بحضور قيادات الوزارة والنادي، لمناقشة موعد تسليم الفرع الاجتماعى لنادى الإسماعيلى لإدارة النادى، والتطرق إلى مناقشة عدد من الملفات المتعلقة بالنادي وتسويقه وتمويله ذاتيًا، وإنهاء بعض الأمور والإجراءات الإدارية للنادي، وكذلك الخطط والبرامج الإستثمارية التي من شأنها أن تُدر دخلًا للنادي للصرف ذاتيًا علي كافة المستويات.


وأكد وزير على تقديم الوزارة الدعم والمساندة لنادى الإسماعيلى كونه أحد الكيانات والأندية الشعبية الكبيرة بمصر، مطالبا مجلس الإدارة بالتفكير فى آليات جديدة توفر موارد ذاتية للنادى؛ للإنفاق منها على ما تحتاجه الفرق الرياضية بالنادى، والأنشطة والمشروعات المُنفذة.


وأشار وزير الشباب والرياضة إلى أن الوزارة تسعى إلى التوسع فى اكتشاف الموهوبين فى كرة القدم بمراكز الشباب والأندية والقري فى مختلف الاعمار السنية، وتنفيذ العديد من البرامج لدعم ورعاية واكتشاف الموهوبين وضمهم فى حضانات تدريبية للتأهيل وصقل المهارات، وتقديمهم للأندية الرياضية كلاعبين واعدين يمثلون نواه للمنتخبات الوطنية فى مختلف الألعاب.

 

وتوجه المهندس نصر أبو الحسن رئيس النادي الإسماعيلي، بالشكر والتقدير للدولة المصرية ووزارة الشباب والرياضة برئاسة الدكتور أشرف صبحي، والجهود المبذولة في تطوير منظومة الرياضة المصرية، وبخاصة في مجالات اكتشاف الموهوبين وتصعيدها للأندية والمنتخبات، والوقوف بجانب الأندية الشعبية ومنها نادي الإسماعيلي.

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احمد سعيد

احمد سعيد

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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