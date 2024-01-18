كوبر يعلن تشكيل سوريا لمواجهة أستراليا في كأس أمم آسيا 2023

أعلن الأرجتنيني هيكتور كوبر المدير الفني منتخب سوريا الأول لكرة القدم، عن تشكيل فريقه الرسمي لمواجهة أستراليا، المقرر لها اليوم السبت، ببطولة كأس أمم آسيا 2023.

ويلتقي منتخب سوريا مع أستراليا، في تمام الساعة الواحدة والنصف ظهرا بتوقيت القاهرة، الثانية والنصف بتوقيت مكة المكرمة والدوحة، في إطار الجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة كأس آسيا، التي تقام في قطر.

ويتواجد منتخب سوريا في المجموعة الثانية لـ كأس آسيا مع أوزبكستان وأستراليا والهند.

وكان منتخب سوريا قد وقع في فخ التعادل السلبي أمام أوزبكستان في لقاء الجولة الأولى من المجموعة.

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تشكيل منتخب سوريا اليوم أمام أستراليا

حراسة المرمي: أحمد مدنية.

الدفاع: أيهم أوسو، ثائر كروما، مؤيد العجان، عبد الرحمن ويس.

الوسط: إيزاكيل العم، خليل إلياس، عمار رمضان، محمود الأسود، إبراهيم هيسار.

الهجوم: بابلو الصباغ.