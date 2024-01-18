قبل مباراتهما اليوم بكأس الأمم الأفريقية.. تعرف على اللاعبين الأعلى قيمة تسويقية في منتخبي مصر وغانا

محمد اسماعيل - القاهرة - يستعد المنتخب المصري لخوض واحدة من أقوى مباريات الجولة الثانية ببطولة أمم أفريقيا، عندما يواجه المنتخب الغاني في تمام الساعة العاشرة مساء اليوم، على ملعب " فيليكس أفوى بوانيي.

ويبحث منتخب الفراعنة خلال مباراة اليوم، عن تسجيل انتصاره الأول في هذه النسخة من البطولة، بعدما وقع في فخ التعادل في لقاء الجولة الأولى أمام المنتخب الموزمبيقي بهدفين لكل منهما.

وبحسب موقع "ترانسفير ماركت" فإن المنتخب الغاني يتفوق على منتخب "الفراعنة" من حيث إجمالي القيمة التسويقية للاعبين، حيث يأتي منتخب "النجوم السوداء" في المركز الخامس من بين أعلى المنتخبات المشاركة في أمم أفريقيا من حيث القيمة التسويقية، بقيمة بلغت 195.98 مليون يورو، فيما جاء منتخب مصر في المركز التاسع بقيمة 135.80 مليون يورو.

ويتصدر النجم المصري محمد صلاح قائمة اللاعبين الأعلى قيمة تسويقية، من بين نجوم المنتخبين، بقيمة بلغت 65 مليون يورو، متفوقاً على نجم المنتخب الغاني محمد قدوس الذي تبلغ قيمته التسويقية 45 مليون يورو.

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