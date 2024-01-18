بقدم شيكابالا.. شاهد آخر هدف لمصر في مرمى غانا على ملعب الرعب (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - يلتقي المنتخب الوطني المصري اليوم، مع نظيره غانا في الجولة الثانية من بطولة كأس الأمم الأفريقية 2023 التي تقام حاليا في كوت ديفوار.

ويعمل المنتخب الوطني خلال هذه المباراة من أجل تخطي عقبة المنتخب الغاني، لتسهيل مهمة الصعود بشكل رسمي للدور الثاني.

ويذكر موقع الخليج 365، الجماهير بآخر هدف للمنتخب المصري في مرمى غانا وتحديدا عام 2018، التي شهدت مواجهة الفريقين في تصفيات كأس العالم في ذلك التوقيت.

ولعبت مصر خلال هذه التصفيات في مجموعة ضمت غانا والكونغو وأوغندا، وفي الجولة السادسة واجهت مصر المنتخب الغاني، في عقر داره على ملعب الرعب كما يطلقون عليه، "كيب كوست"، وذلك يوم الـ12 من نوفمبر من عام 2017.

وتقدم منتخب غانا في هذه المباراة بالهدف الأول في الشوط الأول، ونجح المنتخب المصري في إدراك هدف التعادل عن طريق محمود عبد الرازق شيكابالا، قائد فريق الزمالك في الدقيقة 61 بتسديدة قوية.

هدف شيكابالا في مرمى غانا

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