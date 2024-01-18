نجم الزمالك.. من أبرز لاعب في آخر مواجهة بين منتخب مصر وغانا؟

محمد اسماعيل - القاهرة - تنطلق في العاشرة مساء اليوم بتوقيت القاهرة، مباراة منتخب مصر مع نظيره غانا في الجولة الثانية من بطولة كأس الأمم الأفريقية.

ويبحث المنتخب المصري عن الخروج بالثلاثة نقاط، خلال هذه المباراة، لضمان التأهل إلى الدور التالي من البطولة، وتجنب الدخول في حسابات آخرى.

ويحتل منتخب مصر المركز الثاني في المجموعة برصيد نقطة واحدة، بعد التعادل في المباراة الأولى، بهدفين لكل فريق، بينما خسر منتخب غانا من الرأس الأخضر ويحتل المركز الأخير.

دائما ما تشهد مباراة مصر وغانا على مدار التاريخ، تألق اللاعبين، وكان آخرهم محمد عبدالرازق شيكابالا قائد الزمالك، الذي ظهر بشكل مميز للفراعنة في آخر مباراة ضد غانا بتصفيات كأس العالم 2018.

ونجح شيكابالا في تلك المباراة، في إحراز هدف التعادل للفراعنة، في مرمى غانا، وتحديدا في الدقيقة 61 من زمن المباراة بتسديدة قوية.

تشكيل مصر في مباراة غانا بتصفيات مونديال 2018:

وأعلن الأرجنتيني هيكتور كوبر المدير الفني للمنتخب المصري في ذلك التوقيت، تشكيل الفراعنة لمواجهة غانا على ملعب "كيب كوست"، وجاء كالتالي:

حراسة المرمى: شريف إكرامي.

الدفاع: أحمد المحمدي، رامي ربيعة، على جبر وكريم حافظ.

الوسط: سام مرسي، محمد النني، محمود حسن تريزيجيه، محمود عبدالرازق شيكابالا ورمضان صبحي.

الهجوم: عمرو مرعي.

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