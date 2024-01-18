الزمالك يعلن الانتهاء من قضايا الفيفا وينتظر خطاب رفع القيد

ياسر رشاد - القاهرة - أصدر مجلس إدارة نادي الزمالك بيانا رسميا أكد خلاله أنه بعد مفاوضات شاقة استهلكت وقتا طويلا و كلفت النادي مبالغ طائلة، تمكن مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة كابتن حسين لبيب من الانتهاء من تسوية جميع القضايا التي تسببت في إيقاف القيد لفريق كرة القدم و بلغ عددها ١٤ قضية.

و يعلن المجلس إنه قد انتهي تماما من تحويل جميع المبالغ المطلوبة لجميع الأطراف سواء كغرامات او مستحقات متأخرة او اي مطالبات أخري ، و في انتظار وصول خطاب رفع القيد من الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا خلال الساعات القليلة المقبلة .

و يتوجه المجلس بكل الشكر والتقدير للجماهير العظيمة التي دعمته طوال الفترة الماضية و يعدهم بمواصلة العمل علي انهاء باقي الملفات بما يتناسب مع طموحاتهم و بما يستحقه نادينا العريق لكي يعود مرة أخري الي منصات التتويج كواحد من أعرق و أقوي أندية الشرق الأوسط و افريقيا.