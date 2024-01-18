إنسوي يدون أول “هاتريك” في كأس أمم أفريقيا بمباراة غينيا الاستوائية ضد بيساو.. فيديو

شهدت مباراة منتخب غينيا الإستوائية ضد نظيره غينيا بيساو في الجولة الثانية من منافسات المجموعة الأولى ببطولة كأس أمم أفريقيا 2023، أول “هاتريك”.

وفاز منتخب غينيا الاستوائية على نظيره غينيا بيساو بأربعة أهداف مقابل هدفين، في المباراة التي جمعتهما على ملعب “الحسن واتارا”، ضمن منافسات الجولة الثانية بكأس أمم أفريقيا.

وسحل إيميليو بيسوي “هاتريك” لصالح منتخب غينيا الاستوائية في الدقائق، 21، 51، 61، وأضاف الهدف الرابع اللاعب جوزيت ميراندا في الدقيقة 46.

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وأحرز هدفي غينيا بيساو، اللاعب استيبان أوبيانغ أوبونو في الدقيقة 37 بالخطأ في مرماه، وخوسي كوريا في الدقيقة 90+3.

والغي حكم المباراة ركلة الجزاء التي احتسبها لمنتخب غينيا بيساو بعد مراجعة تقنية الفيديو.

وأصبح إيمليو نسوي، أول صاحب هاتريك في كأس أمم أفريقيا 2023 والمقامة حاليا فى كوت ديفوار، منذ المغربي سفيان علودي في شباك ناميبيا في نسخة 2008.

كما بات إنسوي أكبر هداف سنا في كأس الأمم الأفريقية (بعمر 34 سنة و110 أيام).

وذلك منذ أن سجل إيما أندرياتسيما (35 عامًا و34 يومًا) هدفًا لمدغشقر ضد جمهورية الكونغو الديمقراطية في يوليو 2019.

وتصدر منتخب غينيا الإستوائية، ترتيب المجموعة الأولى برصيد 4 نقاط، فيما يتواجد منتخب غينيا بيساو في المركز الرابع بدون نقاط.