غينيا الاستوائية تكتسح غينيا بيساو برباعية في أمم أفريقيا



محمد اسماعيل - القاهرة - نجح منتخب غينيا الاستوائية في تحقيق فوزا كبيرا على غينيا بيساو، بأربعة أهداف مقابل هدفين، خلال المباراة التي أقيمت بينهما منذ قليل في الجولة الثانية من بطولة كأس الأمم الأفريقية.

جاءت المباراة جيدة المستوى من جانب منتخب غينيا الاستوائية، بعدما سيطر من البداية، وضغط هجوميا، بينما لم يستطيع المنافس التماسك دفاعيا.

افتتح منتخب غينيا الاستوائية الأهداف في الدقيقة 21 عن طريق اللاعب إميليو نسو، وبعدها تعادلت غينيا بيساو عن طريق إستيبان أوروزكو، في الدقيقة 37.

وفي الشوط الثاني، واصل منتخب غينيا الاستوائية الاهداف، وأضاف جوزيه ميراندا الهدف الثاني في الدقيقة 46، وعاد إميليو نسو وأحرز الهدفين الثالث والرابع في الدقيقتين 51 و61، وفي الدقيقة 90 قلص النتيجة اللاعب زي توربو لصالح منتخب غينيا بيساو بالهدف الثاني

وبهذه النتيجة ارتفع رصيد منتخب غينيا الاستوائية إلى أربعة نقاط، بينما ظل منتخب غينيا بيساو دون نقاط في قاع المجموعة.

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