"مجانا".. وزارة الشباب والرياضة تخصص هذه الأماكن لمشاهدة مباراة منتخب مصر وغانا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:

خصصت وزارة الشباب والرياضة بقرار من الدكتور أشرف صبحي، أماكن محددة من أجل مشاهدة مباراة منتخب مصر وغانا.

ويلاقي منتخب مصر نظيره غانا، اليوم الخميس، ضمن مباريات الجولة الثانية من دور المجموعات بكأس الأمم الإفريقية 2023.

وبفرمان من أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، ستوفر المنشآت الرياضية ومراكز الشباب أجهزة وشاشات كبيرة من أجل إذاعة مباراة مصر ضد غانا.

وجاء ذلك القرار في إطار حملة وزارة الشباب والرياضة لمساعدة المصريين لمشاهدة مباريات المنتخب الوطني مجانا.

ويقع المنتخب المصري في المجموعة الثانية بكأس الأمم بجانب الرأس الأخضر، وموزمبيق وغانا.

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