"عشان مضطرين".. توقعات جمهور منتخب مصر لمباراة غانا بكأس الأمم الإفريقية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:

تصدر منتخب مصر "تريند" اليوم الخميس على منصة "إكس" تويتر سابقا، حيث يلاقي المنتخب الوطني نظيره غانا ضمن مباريات الجولة الثانية من دور المجموعات بكأس الأمم الإفريقية.

وتوقع الجمهور المصري نتيجة مباراة غانا، وكتب أحدهم: "فرص فوزنا اليوم على غانا لا تتعدى 50%"، وأضاف آخر: "فلندع خلافاتنا اليوم ونشجع منتخب مصر".

وتوقع أحد الجماهير: "إن شاء الله 3-0 لصالح منتخب مصر"، وعلق آخر: "هنكسب عشان مضطرين وغانا فرقة ضعيفة، لكن مش عشان منتخب مصر قوي".

ويقع المنتخب الوطني في المجموعة الثانية بكأس الأمم بجانب الرأس الأخضر، وموزمبيق وغانا.

اقرأ أيضًا:

تغطية اليوم السادس: مصر وغانا في كأس الأمم.. إحصائيات وقنوات ناقلة مفتوحة.. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا