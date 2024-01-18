"بطريقة غريبة".. لاعبو غينيا الاستوائية يحتفلون بفوزهم الأول في كأس الأمم الإفريقية (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:

فاز منتخب غينيا الاستوائية على نظيره غينيا بيساو بنتيجة 4-2، اليوم الخميس، ضمن مباريات الجولة الثانية من دور المجموعات بكأس الأمم الإفريقية 2023.

وانتشر مقطع فيديو عبر وسائل التواصل الاجتماعي، يظهر فيه لاعبي منتخب غينيا الاستوائية وهم يحتفلون بطريقة غريبة بفوزهم الأول في النسخة الجارية من كأس الأمم.

وبهذا الفوز رفع منتخب غينيا الاستوائية رصيده إلى 4 نقاط في صدارة ترتيب المجموعة الأولى مؤقتا، وفي انتظار مباراة كوت ديفوار ضد نيجيريا.

ويقع منتخب غينيا الاستوائية في المجموعة الأولى بكأس الأمم بجانب كوت ديفوار، وغينيا بيساو ونيجيريا.

اقرأ أيضًا:

تغطية اليوم السادس: مصر وغانا في كأس الأمم.. إحصائيات وقنوات ناقلة مفتوحة

أول منتخب يودع كأس الأمم الإفريقية 2023 من دور المجموعات

"مجانا".. وزارة الشباب والرياضة تخصص هذه الأماكن لمشاهدة مباراة منتخب مصر وغانا