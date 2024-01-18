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" إياك ودعوة المظلوم".. أول تعليق من مرتضى منصور على استبعاد هشام حطب من اللجنة الأولمبية

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محمد اسماعيل - القاهرة - علق المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك السابق على استبعاد هشام حطب من رئاسة اللجنة الأولمبية، بقرار من الجمعية العمومية.

وكتب مرتضى منصور عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "X”: "إياك ودعوة المظلوم هل يتعظ كل ظالم ويعلم أن الله سبحانه وتعالى أقسم بعزته وجلالة لينصرن المظلوم ولو بعد حين".

أكمل: "هذا الحطب بنفس الأشخاص اللي عزلوه اليوم هم اللي عزلوني 4 أعوام في 2018 وأنصفني القضاء العظيم فعودت ثم عزلني مرة أخري عامين في 2020".

وكانت اللجنة الأولية المصرية أصدرت بيانا اليوم أوضحت خلاله : "قررت الجمعية العمومية غير العادية للجنة الأولمبية المصرية، اليوم الخميس، بإجماع الحاضرين وعددهم 25 عضوًا، استبعاد هشام حطب من اللجنة الأولمبية المصرية، وما يترتب على ذلك من آثار".

وأكمل: "تقرر تكليف المهندس ياسر محمد إبراهيم إدريس برئاسة اللجنة لحين إجراء انتخابات للجنة وفقا للوائح اللجنة الأولمبية المصرية".

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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