"أهلاوي وبقول فتوح".. كيف علقت الجماهير على اختيارات فيتوريا لمواجهة غانا؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-هند عواد:

أعلن المدير الفني لمنتخب مصر روي فيتوريا، تشكيل المنتخب لمواجهة غانا، في العاشرة مساء اليوم، ضمن منافسات الجولة الثانية من كأس الأمم الإفريقية 2023.

وجاء تشكيل منتخب مصر لمواجهة غانا كالآتي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي

خط الدفاع: محمد حمدي - محمد عبدالمنعم - أحمد حجازي - عمر كمال عبدالواحد

خط الوسط: حمدي فتحي - محمد النني - إمام عاشور

خط الهجوم: محمد صلاح - عمر مرموش - مصطفى محمد

وتفاعلت الجماهير عبر موقع التغريدات "إكس" مع اختيارات فيتوريا لمواجهة غانا، وكتب أحد المشجعين: "فين فتوح، حجازي مصاب في ماتش موزمبيق".

وكتب مشجع آخر: "مروان وفتوح وكانت هتكون حلوة، بالتوفيق عموما اللي موجود هنشجعه"، وأضاف آخر: "أهلاوي وبقول فتوح يلعب".

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