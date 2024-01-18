ياسر رشاد - القاهرة - يسعى المنتخب المصري لتجاوز خيبة التعادل بشق الأنفس أمام موزمبيق عندما يواجه الخميس في أبيدجان منتخب غانا الجريح أيضا من خسارة مفاجئة أمام الرأس الأخضر، وذلك في الجولة الثانية من دور المجموعات لكأس الأمم الأفريقية في كرة القدم في أبيدجان. وقد تكون هذه المواجهة حاسمة في سباق الترشح للدور الثاني للخاسر في هذه المباراة.

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وفشل منتخب غانا في تحقيق أي فوز في كأس أمم أفريقيا في آخر 5 مباريات خاضها في المسابقة، حيث تعادل مباراتين وخسر 3 مواجهات، كانت آخرها أمام الرأس الأخضر في الجولة الأولى من هذه النسخة.

وفى النسخة الماضية من البطولة خرج من الدور الأول فى الكاميرون بعدما خسر مباراتين من المغرب وجزر القمر وتعادل مع الجابون، ويرجع آخر فوز لمنتخب غانا إلى نسخة 2019 فى مصر عندما تغلب على غينيا بيساو 2-0.

وخسر منتخب غانا بنتيجة 1-2 أمام كاب فيردي في الجولة الأولى من بطولة كأس أمم إفريقيا، ولم يخسر منتخب "النجوم السوداء" أول مباراتين له في البطولة منذ عام 1984، حيث خسر أمام نيجيريا والجزائر.

من جانبه، أكد الأيرلندى كريس هوتون المدير الفنى لمنتخب غانا، على أن مواجهة منتخب مصر صعبة، وتحضيرنا سيكون بمزيد من التعافى بسبب جدول المباريات، نحن نحاول الحصول على التوازن والعمل التكتيكى الخاص بنا".

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في تغطية مباشرة وفورية أطوار مواجهة المنتخب المصري أمام نظيره الغاني في الجولة الثانية من المجموعة الثانية لكأس الأمم الأفريقية 2024، تنطلق المباراة على الساعة التاسعة بتوقيت باريس وتجرى على ملعب فليكس هوفوات بوانيي في أبيدجان.

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تلك القمة بين Egypt vs Ghana اليوم، مشاهدة مباراة مصر وغانا يلا شوت بث مباشر yalla shoot يلا كورة مباراة منتخب مصر بث مباشر بـدون تقطيع، مباراة قوية تنتظر منتخبي مصر وغانا في الجولة الثانية من بطولة كأس الأمم الأفريقية 2023، التي تقام في كوت ديفوار حاليًا وتستمر حتى 11 فبراير، ستكون هذه المباراة حاسمة لكلا الفريقين، حيث يحتاجون إلى الفوز للمضي قدمًا في المسابقة القارية والتأهل إلى الدور المقبل.

في المباراة الأولى، تعادل منتخب مصر مع موزمبيق بهدفين لكل فريق، بينما خسر منتخب غانا أمام الرأس الأخضر بهدفين مقابل هدف.

وبناءً على ذلك، يسعى روي فيتوريا، المدير الفني للمنتخب المصري، لتصحيح الأخطاء التي وقعت في المباراة السابقة وتحقيق الفوز في المباراة القادمة ضد غانا والرأس الأخضر. يهدف فيتوريا إلى قيادة الفراعنة للتأهل بعد تصدرهم المجموعة الثانية.

فرص تأهل منتخب مصر في كأس الأمم الأفريقية 2023

في الوقت الحالي، يحتل منتخب مصر المركز الأول بنقطة واحدة، بينما لم يحقق منتخب غانا أي نقاط. وبالتالي، يكون مصير المباراة المقررة مساء الخميس في أبيدجان حاسمًا بالنسبة للفريقين، إذ يحتاج منتخب غانا إلى الفوز للبقاء في البطولة، في حين أن الهزيمة ستعني احتمالية كبيرة للخروج المبكر من البطولة.

ويسعى منتخب مصر أيضًا للفوز، حيث أن التعادل أو الهزيمة قد يضعه في موقف صعب حيث يجب عليه الفوز فقط في مباراته الأخيرة أمام منتخب الرأس الأخضر، الذي ظهر بأداء قوي ويمكنه أن يتصدر المجموعة.

لتجنب الضغوطات المرتبطة بـ "الفوز أو الوداع" في المباراة الأخيرة، سيحاول منتخب مصر بكل الطرق الممكنة تحقيق الفوز على غانا.

أحداث مباراتي الأحد الماضي أحدثت تغييرات في مجموعة الفرق الثانية، حيث تعرض المرشحان مصر وغانا لصدمات مفاجئة، وهذا يمكن أن يؤدي فيما بعد إلى إقصاء أحدهما من دور المجموعات.

يسعى المدرب روي فيتوريا لإعادة منتخب مصر إلى قمة التتويج بعد غياب دام 13 عامًا، ولإضافة النجمة الثامنة إلى "دولاب" بطولات الفراعنة في بطولة كأس الأمم الإفريقية 2023.

ويأمل المدرب البرتغالي فيتوريا أن يكون المدرب السادس في تاريخ منتخب مصر الذي يحقق لقب كأس الأمم الإفريقية، بعد أن نجح خمسة مدربين سابقين في قيادة المنتخب للتتويج باللقب سبع مرات.