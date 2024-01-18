اخبار الرياضه

نابولي يهزم فيورنتينا ويتأهل لنهائي كأس السوبر الإيطالي

0 نشر
0 تبليغ

ياسر رشاد - القاهرة - فاز نابولي على فيورنتينا بثلاثية نظيفة في المباراة التي أقيمت مساء اليوم الخميس على ملعب الأول بارك في العاصمة الرياض، في نصف نهائي كأس السوبر الإيطالي لكرة القدم.

تقدم نابولي عن طريق جيوفاني سيميوني عند الدقيقة 22 وفي الشوط الثاني سجل أليسيو زيربين ثنائية عند الدقيقتين (84-86).

تأهل نابولي إلى المباراة النهائية لكأس السوبر الإيطالي، في انتظار مواجهة الفائز من مباراة إنتر ميلان ولاتسيو.
دخل نابولي المباراة بتشكيلة تضم، جوليني، دي لورينزو، رحماني، خوان جيسوس، مازوتشي، كاجوستي، لوبوتكا، ماريو روي، بوليتانو، سيميوني، كفاراتسخيليا.

ضمت تشكيلة فيورنتينا كلا من، تيراتشيانو، كايودي، ميلينكوفيتش، كوارتا، بيراجي، آرثر ميلو، دنكان، إيكوني، بونافنتورا، بريكالو، بيلتران.

الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا