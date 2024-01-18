وائل جمعة: تشكيل فيتوريا يوضح تعلمه من الأخطاء.. وتريزيجيه ثاني أهم لاعب في منتخب مصر

ياسر رشاد - القاهرة - يرى وائل جمعة مدافع منتخب مصر الأسبق، أن المدرب البرتغالي روي فيتوريا تعلم من أخطائه في المواجهة الأفتتاحية بعد التغييرات التي أجراها في تشكيل الفراعنة أمام غانا في المباراة المقرر انطلاقها بعد قليل ضمن منافسات كأس أمم إفريقيا 2023.

وقال وائل جمعة في تصريحات تلفزيونية: "واضح أن فيتوريا معترف بارتكابه أخطاء في بعض الأسماء التي بدأ بها المباراة الماضية، وأنه ليس لديه ثقة كاملة بهم".

وأضاف: "لكن هناك شكوكًا حول التغييرات، خاصة أن محمود حسن تريزيجه يُعتبر ثاني أهم لاعب بعد محمد صلاح في المنتخب، ويمتلك الحلول فنحن لا نملك حلولاً، أنت حملته نتيجة المباراة الماضية، رغم أنه ليس سببًا".

وواصل " أكثر لاعبين قاموا باستخلاص الكرة المباراة الماضية كانوا من خط الدفاع، أزمة منتخب مصر كانت في خط الوسط أمام موزمبيق".

واستطرد: "الهدف الثاني هو الخطأ الأبرز للدفاع، لكن الذي ورطهم في هذا الخطأ ثلاثي الوسط وسوء انتشارهم".

وأتم: "إذا كان دفع فيتوريا بـ ياسر إبراهيم اليوم كنت سأطالب برحيله اليوم، ياسر أفضل مدافع في مصر، ولكن فيتوريا كان قد استبعده الفترة الماضية، ولو كان دفع به في مباراة اليوم كان سيثبت إنه مدرب يخضع للضغوط".