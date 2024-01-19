أمم أفريقيا.. بشير التابعي: منتخب غانا كان خائفًا ولاعبي مصر لم يقدموا المستوى المطلوب

ياسر رشاد - القاهرة - أكد بشير التابعي نجم الزمالك السابق، أن منتخب مصر ليس له شكل حتى الآن في امم إفريقيا، مؤكدا أنه كان يخشى الخسارة من غانا، خصوصا بعد المباراة الأولى أمام موزمبيق، وتراجع حالة الثقة لدى اللاعبين.

وقال عبر برنامج بوكس تو بوكس الذي يبث على فضائية Etc: "منتخب غانا كان خائفًا، ولكن لا يوجد هناك أفضل من ذلك لكي يقدمه لاعبو مصر، والمنتخب الحالي أقل فنيا من البطولة السابقة، وليس بإمكان الفريق الحالي تحقيق أكثر من ذلك، فعليًا نحن داخل الملعب من أقل فرق البطولة".

وأضاف: "روي فيتوريا لديه مجموعة لاعبين لن تساعده في تقديم أفضل مستوى، كما أنها لم تساعد نفسها أيضًا، وهذه وجهة نظري، الخطأ يقع على اللاعبين والمدير الفني، قد يرتكب المدرب خطأ من الخارج، لكن اللاعب في الملعب يستطيع تقديم الأفضل".

وواصل: "قد يكون فيتوريا لديه وجهة نظر معينة بشأن البدلاء، ويرى أنهم أقل من الموجودين في الملعب، مثل زيزو وفتوح وغيرهم".

وأكمل: "فيتوريا لن يستطيع فعل كل شئ في 3 أيام، الأمر عند اللاعبين حاليًا عليهم الاستعداد بشكل جيد، وتجهيز أنفسهم بشكل مختلف، ووجود صلاح مهم ومرعب حتى لو برجل واحدة".

وأتم: "لاعبي منتخب مصر صعبوا الأمور على أنفسهم بشكل واضح، لكن نتمنى تخطي دور المجموعات".