بعد التعادل مع غانا.. ترتيب مجموعة مصر في بطولة كأس الأمم الأفريقية

محمد اسماعيل - القاهرة - تعادل المنتخب الوطني المصري مع غانا بهدفين لكل فريق خلال المباراة التي أقيمت بينهما اليوم في الجولة الثانية من بطولة كأس الأمم الأفريقية.

ويعد هذا التعادل هو الثاني لمصر في المجموعة بعد التعادل في المباراة الأولى مع كاب فيردي بنفس النتيجة 2/2.

وتقام المباراة الآخرى في المجموعة الثانية غدا الجمعة بين كاب فيردي وموزمبيق في الرابعة عصرا بتوقيت القاهرة.

ترتيب مجموعة مصر:

المركز الأول: منتخب كاب فيردي 3 نقاط.

المركز الثاني: منتخب مصر نقطتين.

المركز الثالث: منتخب موزمبيق نقطة واحدة.

المركز الرابع: منتخب غانا نقطة واحدة.

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