صدام السنغال والكاميرون.. الموعد والقناة الناقلة لمباريات كأس الأمم الأفريقية اليوم



محمد اسماعيل - القاهرة - تستكمل اليوم الجمعة الجولة الثانية من مباريات كأس الأمم الأفريقية 2023، التي تقام في كوت ديفوار، حيث تقام اليوم ثلاثة مباريات، ويواجه الرأس الأخضر منتخب موزمبيق، بينما يلتقي منتخب الكاميرون نظيره السنغال، ويلعب منتخب غينيا مع جامبيا.

الرأس الأخضر يواجه موزمبيق

في أولى المباريات يلتقي منتخب الرأس الأخضر نظيره السنغال، في الرابعة عصرا بتوقيت القاهرة، ضمن مباريات المجموعة الثانية وسوف تنقل عبر قناة bein sports 1 MAX.

الكاميرون مع السنغال

وفي المباراة الثانية يلتقي منتخب الكاميرون مع نظيره السنغال في قمة المجموعة الثالثة، حيث تقام في السابعة مساء، بتوقيت القاهرة، عبر عبر قناة bein sports 1 MAX.

غينيا في مواجهة جامبيا

وفي ختام المباريات المباريات يواجه منتخب غينيا نظيره جامبيا، في العاشرة مساء بتوقيت القاهرة، ضمن مباريات المجموعة الثالثة وسوف تنقل عبر قناة bein sports 1 MAX.