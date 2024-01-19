الليلة .. إنتر ميلان يواجه لاتسيو في قمة نارية بالسوبر الإيطالي

ياسر رشاد - القاهرة - يواجه الفريق الأول لكرة القدم بنادي إنتر ميلان نظيره لاتسيو في القمة النارية التي ستجمع بينهما مساء اليوم الجمعة علي ملعب الأول بارك في العاصمة السعودية الرياض ضمن نصف نهائي بطولة كأس السوبر الإيطالي للموسم الحالي.

إقرأ أيضًا..

موعد مباراة إنتر ميلان ولاتسيو

تنطلق صافرة بدأ مباراة إنتر ميلان ولاتسيو في تمام الساعة التاسعة مساءًا بتوقيت القاهرة، فيما تقام المباراة في تمام الساعة العاشرة مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، على أن تبدأ المباراة في تمام الساعة الحادية عشر مساءًا بتوقيت أبو ظبي.

القناة الناقلة لمباراة إنتر ميلان ولاتسيو في السوبر الإيطالي

وتذاع أحداث مباراة إنتر ميلان ولاتسيو بشكل حصري عبر قناة " AD SPORTS Premium "

حكم مباراة إنتر ميلان ولاتسيو

ويدير مباراة إنتر ميلان ولاتسيو في نصف نهائي السوبر الإيطالي ماتيو ماركيتي ، ويعاونه كل من جيوفاني باتشيني ، جمال مختار ، ليفيو مارينلي، ماركو دي بيلو .

والجدير بالذكر أن المملكة العربية السعودية تستضيف بطولة كأس السوبر الإيطالي، خلال الفترة بين 18 يناير وحتى 22 من الشهر نفسه، بمشاركة 4 فرق، نابولي، إنتر ميلان، فيورنتينا، ولاتسيو.