مارتينيز يقود تشكيل إنتر ميلان المتوقع أمام لاتسيو في السوبر الإيطالي

ياسر رشاد - القاهرة - يلتقي الفريق الكروي بنادي إنتر ميلان بنظيره فريق لاتسيو مساء اليوم الجمعة على ملعب الأول بارك في العاصمة السعودية الرياض وذلك في إطار لقاءات نصف نهائي بطولة كأس السوبر الإيطالي للموسم الحالي .

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من المتوقع أن يبدأ سيموني إنزاجي المدير الفني لانتر ميلان المباراة بتشكيل مكون من..

حراسة المرمي: يان سومر

خط الدفاع: بنجامين بافارد - ستيفان دي فري - أليساندرو باستوني

خط الوسط: ماتيو دارميان - نيكولو باريلا - هاكان تشالهان أوجلو - هنريك مخيتريان - فيديريكو ديماركو

خط الهجوم: ماركوس تورام - لاوتارو مارتينيز



في سياق متصل يتصدر الفريق الأول لكرة القدم بنادي إنتر ميلان جدول ترتيب الدوري الإيطالي لكرة القدم برصيد 51 نقطة، بفارق نقطتين عن منافسه يوفنتوس صاحب المركز الثاني .

