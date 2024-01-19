نجم الزمالك السابق: كان من المفترض مشاركة زيزو مكان صلاح ومرموش الأفضل

ياسر رشاد - القاهرة - قال محمد كمونة، نجم الزمالك السابق، أن المدرب البرتغالي روي فيتوريا، المدير الفني لمنتخب مصر، أخطأ في التشكيل أمام غانا بعد التعادل بهدفين لكل منهما في الجولة الثانية من دور المجموعات لكأس الأمم الإفريقية.

أضاف كمونة في تصريحات عبر قناة الزمالك: "كان يجب على فيتوريا أن يمنح ياسر إبراهيم فرصة في قلب الدفاع أمام غانا إلى جانب مشاركة مروان عطيه بدلا من محمد النني وأحمد فتوح بدلا من محمد حمدي ولكنه لم يفعل هذا ولذلك سيطر المنتخب الغاني على وسط الملعب في الشوط الأول".

وتابع: "زيزو من أفضل اللاعبين ناحية اليمين وكان يجب مشاركته عندما تعرض محمد صلاح للإصابة وخرج، وتبديل مصطفي فتحي خطأ كبير من المدرب البرتغالي".

قال محمد كمونة، نجم الزمالك السابق، أن تغييرات البرتغالي روي فيتوريا، المدير الفني لمنتخب مصر أمام غانا خاطئة.

أكد كمونة في تصريحاته "عمر مرموش الأفضل في منتخب مصر أمام غانا ومن وجهة نظري كان يجب استمراره في اللقاء وعدم تبديله، ولا أفهم فيتوريا عندما قرر مشاركة مروان عطيه بدلا منه".



وتابع: "محمد صلاح نجم كبير والهجوم عليه غير مبرر على الاطلاق، وأتمنى لحاقه بمباراة الرأس الأخضر يوم الأثنين المقبل".

