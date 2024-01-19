إصابة حارس مرمى كوريا الجنوبية و الشباب السعودي بقطع في الرباط الصليبي

ياسر رشاد - القاهرة - أعلن اتحاد كوريا الجنوبية لكرة القدم، اليوم الجمعة، إصابة كيم سونج حارس مرمى كوريا الجنوبية ونادي الشباب السعودي بقطع في الرباط الصليبي.

إصابة حارس مرمي كوريا الجنوبية و الشباب السعودي

وأكد اتحاد كوريا الجنوبية لكرة القدم اليوم الجمعة في بيان له أن كيم سيونج قد تعرض للإصابة خلال تدريبات المنتخب مساء أمس الخميس.

يذكر أن استهل منتخب كوريا الجنوبية، مشواره في بطولة كأس آسيا 2023، بالفوز 3-1 على البحرين.

ويستعد منتخب كوريا الجنوبية، لمواجهة نظيره الأردن يوم غد السبت، ضمن منافسات الجولة الثانية من بطولة كأس آسيا 2023، المقامة في العاصمة القطرية "الدوحة".