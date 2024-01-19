الخطيب يصل إلى مقر احتفالية مؤسسة «جلوب سوكر» بالإمارات

ياسر رشاد - القاهرة - وصل محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، إلى مقر الاحتفالية التي تقيمها مؤسسة «جلوب سوكر» مساء اليوم بدولة الإمارات العربية الشقيقة، في حضور كوكبة من كبار مسئولي ونجوم كرة القدم في العالم، الذين تم توجيه الدعوة إليهم لحضور الحفل.

رافق الكابتن محمود الخطيب لحضور الحفل الدكتور سعد شلبي المدير التنفيذي للنادي.

ينافس الأهلي على جائزة «جلوب سوكر» لأفضل نادٍ في الشرق الأوسط، في الاستفتاء الذي أقيم خلال الأيام الماضية.

وكان وفد رسمي من مؤسسة «جلوب سوكر» قد زار الأهلي منذ بضعة أيام، وقام بتسلم الدعوة للكابتن محمود الخطيب رئيس النادي، لحضور الاحتفالية الكبرى التي تنقلها قناة «ssc» السعودية الرياضية على الهواء مباشرة، بحضور نجوم الكرة العالمية.

إنجازات الأهلي في 2023

وحقق الأهلي عدة بطولات محليًّا وقاريًّا في عام 2023، حيث حصد 5 ألقاب وهي دوري أبطال إفريقيا والدوري المحلي وكأس مصر ولقبين لبطولة كأس السوبر المحلية، والمشاركة في بطولة كأس العالم للأندية التي أقيمت بالمغرب في فبراير الماضي، بالإضافة إلى المشاركة في كأس العالم للأندية الأخيرة التي أقيمت بالسعودية والتتويج بالميدالية البرونزية.