الزمالك يتواصل مع وكيل بو طيب لإنهاء أزمة الغرامه وديا

ياسر رشاد - القاهرة - لتفادي عقوبة إيقاف القيد مجددا

الجمعة 19/يناير/2024 - 06:49 م 1/19/2024 6:49:20 PM

بدأ مسئولو نادي الزمالك خطوات جديده للتواصل مع وكيل اللاعب المغربي خالد بوطيب للوصول إلى إتفاق ودي بشأن الغرامه الموقعه من الإتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا لصالح اللاعب وتبلغ مليون و٩٠٠ ألف يورو لتفادي توقيع عقوبه جديده بإيقاف القيد بعد أن تم رفعها مؤخرا بعد تسديد الزمالك مستحقات سبورتنج لشبونة البرتغالي مليون ونصف المليون دولار.

وكان الزمالك قد تسلم خطابًا رسميًا من المحكمة الرياضية الدولية يفيد بخفض الغرامة في قضية بوطيب، من 3 ملايين و700 ألف يورو إلى مليون و900 ألف يورو».

واكد مصدر فى الزمالك أنه تم دراسة الموقف في الوقت الحالى، والمفاضله بين الحل الودى مع اللاعب ووكيله، أو التصعيد للمحكمة الفيدرالية استغلالًا للحكم الذي صدر وهو في صالح الزمالك، وتم تفصيل الحل الودي.

المحكمة الرياضية رأت أن الزمالك فسخ عقده مع اللاعب لسبب غير عادل، وبناء عليه الزمالك قدم مستندات وأحضر شهودا أثبتوا تمارض اللاعب وعدم حضوره للتدريبات وأنه سافر للمغرب، والمحكمة الرياضية رأت أن فسخ عقد اللاعب بهذه الطريقة يستوجب عقوبة رياضية