الفيوم يواصل انتصاراته بالفوز على تليفونات بني سويف .. طامية يتعثر

ياسر رشاد - القاهرة - نجح الفريق الأول بنادي محافظة الفيوم ، في اقتناص 3 نقاط جديدة، بعد الفوز على تليفونات بني سويف بهدف نظيف، في المباراة التي أقيمت على ملعب اتحاد الشرطة، في إطار مباريات الدور الثاني بدوري القسم الثاني.

فريق الفيوم أهدر العديد من الفرص السهلة، وأضاع ركلة جزاء خلال الشوط الأول، لكنه استطاع أن يترجم تفوقه وسيطرته على المباراة، بعد مرور 15 دقيقة من عمر الشوط الثاني، لينجح في تسجيل هدف الفوزعن طريق لاعبه طهير سعد .

بهذه النتيجة رفع الفيوم رصيده إلى 18 نقطة، في الترتيب الثاني، ويظل يطارد فريق الترسانة متصدر المجموعة.

على جانب اخر لقى فريق طاميه هزيمة كبيرة من فريق نجوم مصر برباعية نظيفة

استئناف دورى الناشئين

من جهه اخرى قررت منطقة كرة القدم بالفيوم استئناف مباريات دورى الناشئين اعتبارا من اليوم السبت واقامة مهرجانات البراعم فى المحافظة يوم الجمعه القادم وكانت المنطقة قد قررت سابقا ايقاف دورى الناشئين حتى انتهاء امتحانات منتصف العام الدراسى .

اكد الكابتن سامح سعد المدير التنفيذى لمنطقة كرة القدم انه سيتم استئناف مباريات الناشئين مواليد 2003 و 2005 و 2007 اعتبارا من اليوم السبت بالاضافة الى اقامة مهرجانات البراعم اعتبارا من الجمعه القادم.

واشار الى استمرار دورى القسم الرابع والمقسم الى مجموعتين ويتصدر المجموعة الاولى فريق جولدن جيت وكفر محفوظ فى المركز الثانى ويتصدر فريقا سيلا والسيليين المجموعة الثانية .وايضا استمرار دورى القسم الثالث والذى يتصدره فريق توت عنخ امون ب 36 نقطة وبفارق 8 نقاط عن فريق بى سويف الذى يحتل المركز الثانى .

وتستانف مباريات دورى الناشئين اليوم السبت بمباراتى الدور قبل النهائى فى مسابقة 2007 بين فريقى الساحة وبريميرو فى ملعب الساحة وفريقا طاميه وابوكساه فى ملعب طاميه وتقام المباراتين فى الثانية ظهرا .وغدا الاحد تقام 4 مباريات فى مسابقة مواليد 2003 حيث تلعب السيليين وقلهانة فى ملعب الساحة واطسا ومنية الحيط فى ملعب دمو وسنورس وكفر محفوظ فى ملعب سنورس وبريميرو والهلال فى ملعب بريميرو وتقام المباريات فى الثانية عشرة ظهرا ويوم الاثنين تقام مباراتي فى مسابقة مواليد 2005 الاولى بين فريقى بريميرو والنصر فى ملعب بريميرو والثانية طاميه ومطرطارس فى ملعب طاميه وتقام المباراتين فى الثانية عشرة ظهرا .يشرف على لجنة مسابقات دورى الناشئين بالمنطقة الكابتن احمد راضى نائب المدير التنفيذى ومقرر اللجنة عمر سيد معوض المسئول الادارى بمنطقة كرة القدم بالفيوم .