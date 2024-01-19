مانى ضد أونانا.. تشكيل مباراة منتخب الكاميرون ضد السنغال في كأس أمم أفريقيا

ينتظر جماهير كرة القدم مواجهة قوية تجمع بين منتخب السنغال ونظيره الكاميرون ضمن منافسات الجولة الثانية من بطولة كأس أمم أفريقيا 2023.

يلتقي الفريقين في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة والثامنة بتوقيت المملكة العربية السعودية.

شهد تشكيل السنغال تواجد ساديو مانى لاعب النصر السعودي، بينما على الجامب الاخر استعاد منتخب الكاميرون خدمات حارس مرماه أونانا.

أقرأ أيضاً- مجموعة منتخب مصر.. الرأس الأخضر يضرب موزمبيق بثلاثية ويحجز أولى بطاقات التأهل

من المقرر أن يبدأ منتخب الكاميرون اللقاء بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: أونانا.

خط الدفاع: إنزو تشاتو، كاستيليتو، كريستوفر ووه، نوهو تولو.

خط الوسط: يفان نيو، كيمين، أندريه أنجيسا.

خط الهجوم: فرانك ماجري، نجامالو، جورج نكودو.

بينما قرر أليو سيسية مدرب السنغال بدأ اللقاء بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: إدوارد ميندي.

خط الدفاع: جاكوبس، ديالو، كوليبالي، دياتا.

خط الوسط: باب جايي، باب ماتار سار، لامين كامارا.

خط الهجوم: ساديو ماني، حبيب ديالو، إسمايلا سار.