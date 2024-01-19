مصر في المركز الثاني.. تعرف على ترتيب المجموعة الثانية بكأس الأمم الأفريقية

محمد اسماعيل - القاهرة - انتهت منذ قليل مباريات الجولة الثانية بالمجموعة الثانية، في بطولة أمم أفريقيا 2023 بكوت ديفوار، والتي تضم كلا من " مصر، غانا، الرأس الأخضر وموزمبيق".

وتمكن منتخب الرأس الأخضر من الفوز الثاني له على التوالي بالبطولة، بعد تحقيق الانتصار على منتخب موزمبيق بثلاثة أهداف دون مقابل، ليكون بذلك هو أول المتأهلين إلى الدور ربع النهائي من بطولة كأس الأمم الأفريقية.

وحسم التعادل الإيجابي بهدفين لكل منتخب المباراة الثانية بالمجموعة، والتي جمعت بين المنتخب المصري ومنتخب غانا، في تمام الساعة العاشرة مساء أمس الخميس.

وبهذه النتيجة يأتي منتخب الرأس الأخضر، في صدارة ترتيب المجموعة الثانية برصيد 6 نقاط جمعها من انتصارين، ومن خلفه منتخب مصر بالمركز الثاني بنقطتين جمعها من تعادلين، فيما جاء كلا من غانا وموزمبيق في المركزين الثالث والرابع بالمجموعة بنقطة واحدة لكل منهما.

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