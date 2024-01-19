"جلوب سوكر".. أول تعليق من محمود الخطيب على فوز الأهلي بجائزة أفضل نادٍ في الشرق الأوسط

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:

علق محمود الخطيب على فوز النادي الأهلي بجائزة أفضل نادٍ في الشرق الأوسط عن عام 2023، في حفل توزيع جوائز جلوب سوكر.

وقال الخطيب بعد تسلم الجائزة: "أشكر موقع جلوب سوكر وكل من صون للنادي الأهلي، ومنحه حقه في الفوز بجائزة أفضل نادي في الشرق الأوسط".

وأضاف: "أهدي هذه الجائزة لأصحابها والمشاركين فيها، وهم جماهير الأهلي الذين يساندوننا دائما، فهم الحافز الذي يدفعنا للاستمرار لتحقيق المزيد من النجاح".

ويقام الحفل في دبي عاصمة الإمارات العربية المتحدة، وتقسم الجائزة إلى 14 فئة مختلفة، أبرزها أفضل نادي ومدرب، بجانب جائزة أفضل لاعب الذي يتنافس عليها محمد صلاح وكيليان مبابي وميسي و هالاند.

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