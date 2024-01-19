نبيل الحلفاوي يكشف عن التشكيل المناسب للفراعنة لمواجهة الرأس الأخضر في الجولة الحاسمة

الشارقة - اميمة ياسر - كشف الفنان نبيل الحلفاوي، عن التشكيل المناسب للفراعنة من وجهة نظره أمام الرأس الأخضر، في الجولة الثالثة الحاسمة ببطولة كأس أمم إفريقيا.

وكتب الحلفاوي، عبر حسابه على "إكس" : "رأيي في قوام الفريق في الماتش الحاسم القادم.. الشناوي. فتوح. منعم. ياسر. عمر. مروان. عاشور. تريزيجيه. زيزو. مصطفى محمد. مرموش".

وأضاف: "بدلاء: أبو جبل.هاني.حمدي فتحي. صلاح. كهربا".

حقق منتخب الرأس الأخضر، فوزا مستحقا على نظيره موزمبيق، بنتيجة 3-0، على ملعب فيلكس أوفوي بوانيي فى مدينة أبيدجان، فى إطار منافسات الجولة الثانية من المجموعة الثانية فى كأس أمم أفريقيا 2023.

وتعادل المنتخب الوطني مع غانا ٢-٢، بعد تعادله في الجولة الأولى مع موزمبيق.