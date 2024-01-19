"انبهرت بحب الجمهور له".. ماذا قال بيب جوارديولا عن الأهلي في حفل جلوب سوكر؟ (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:

أشاد بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي، بالنادي الأهلي بعد تتويجه بجائزة أفضل نادي في الشرق الأوسط لعام 2023، على هامش توزيع جوائز حفل جلوب سوكر.

وقال جوارديولا: "النادي الاهلي فريق رائع ولديه جمهور رائع، كنت في أجازة مع عائلتي في مصر وكنت منبهرا بكمية الحب الكبير من الناس للفريق".

واختتم: "الأهلي لعب بطولة رائعة في كأس العالم للأندية، وكانوا مميزين في مونديال الأندية واستحقوا المركز الثالث".

الجدير بالذكر أن بيب جوارديولا حصد جائزة أفضل مدرب في العالم عن عام 2023 في حفل جوائز جلوب سوكر الذي أقيم في دبي.

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