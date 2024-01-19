غياب 20 لاعبا.. مصدر يكشف لمصراوي تفاصيل معسكر الأهلي في الإمارات

محمد اسماعيل - القاهرة - تسافر بعثة النادي الأهلي لكرة القدم إلى الإمارات، صباح غدا السبت، لإقامة معسكر مغلق مدته أسبوع من أجل استغلال فترة التوقف لمشاركة منتخب مصر في بطولة كأس الأمم الإفريقية 2023.

وأوضح مصدر لموقع "الخليج 365" أن النادي الأهلي سيقيم المعسكر في عجمان بجانب خوض مباراتين وديتين خلال أسبوع.

وكشف المصدر أن بعثة المارد الأحمر سيغيب عنها 20 لاعبا، 8 منهم يشاركون مع المنتخب الأول بكأس الأمم الإفريقية، ولاعبين مع المنتخب الأوليمبي بمعسكر دبي.

بالإضافة إلى الثلاثي المحترف المتواجدين في منتخباتهم، بيرسي تاو وعلي معلول وأليو ديانج، بجانب استبعاد أحمد عبدالقادر ورضا سليم وخالد عبدالفتاح ومحمود متولي وأحمد نبيل كوكا للإصابة، وصلاح محسن وكريم نيدفيد بقرار من المدير الفني السويسري مارسيل كولر.

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