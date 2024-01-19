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كأس أمم أفريقيا: السنغال تهزم الكاميرون 3-1 وتضمن التأهل إلى ثمن النهائي

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الرياص - اسماء السيد - أبيدجان: ضمنت السنغال حاملة اللقب الصعود إلى ثمن نهائي كأس أمم إفريقيا في ساحل العاج بعدما حقّقت فوزاً مستحقاً على الكاميرون 3 1، الجمعة على ملعب شارل كونان باني ياموسوكرو لحساب الجولة الثانية من المجموعة الثالثة.

وسجّل مهاجم مرسيليا الفرنسيّ إسماعيلا سار (16) ومهاجم الشباب السعودي حبيبو محمدو ديالو (71) والقائد ساديو مانيه مهاجم النصر السعودي (90+5) أهداف السنغال، وللكاميرون جان شارل كاستيليتو (83)، في مباراة اتّسم شوطها الثاني بالنديّة الكبيرة بين الفريقين والإثارة خصوصاً خلال لحظاتها الأخيرة.

وبات لدى السنغال ست نقاط، أمام الكاميرون (نقطة واحدة)، وغينيا (نقطة) وغامبيا (بدون نقاط) اللذين سيلتقيان في وقت لاحق الجمعة على الملعب ذاته.

وستضمن السنغال صدارة المجموعة إذا انتهى لقاء غينا وغامبيا بالتعادل.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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